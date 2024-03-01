Seydişehir'de "Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin" konferansı yapıldı

İHH Seydişehir Temsilciliği tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen konferansa, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.