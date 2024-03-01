Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, Cengiz D, İbrahim K, Osman K. ile Ramazan Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Cengiz D. ile İbrahim K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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