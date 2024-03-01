Karapınar'da anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunu ziyaret etti
Konya'nın Karapınar ilçesinde anaokulu öğrencileri, itfaiye istasyonunu ziyaret etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde anaokulu öğrencileri, itfaiye istasyonunu ziyaret etti.
Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiyesine öğretmenleriyle ziyarette bulundu.
İtfaiye istasyonundaki Nuri Delen, öğrencilere yangın ve yangından korunma hakkında bilgi verdi, itfaiye araçlarını tanıttı.
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