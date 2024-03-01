Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Karapınar'da anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunu ziyaret etti

        Konya'nın Karapınar ilçesinde anaokulu öğrencileri, itfaiye istasyonunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karapınar'da anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunu ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Karapınar ilçesinde anaokulu öğrencileri, itfaiye istasyonunu ziyaret etti.

        Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, Konya Büyükşehir Belediyesi Karapınar İtfaiyesine öğretmenleriyle ziyarette bulundu.

        İtfaiye istasyonundaki Nuri Delen, öğrencilere yangın ve yangından korunma hakkında bilgi verdi, itfaiye araçlarını tanıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!
        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?

        Benzer Haberler

        Bozkır'da "28 Şubat'ın Toplumsal Etkileri" konferansı yapıldı
        Bozkır'da "28 Şubat'ın Toplumsal Etkileri" konferansı yapıldı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Seydişehir'de "Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin" konferansı yapıldı
        Seydişehir'de "Kanayan İslam Coğrafyaları Filistin" konferansı yapıldı
        Çevre bilincini atık malzemelerden yaptıkları kuklalarla öğreniyorlar
        Çevre bilincini atık malzemelerden yaptıkları kuklalarla öğreniyorlar
        Konya'da 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında
        Konya'da 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında
        Kırmızıda bekleyen hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öld...
        Kırmızıda bekleyen hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öld...