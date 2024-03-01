Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması yapıldı.

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmaya 45 kadın fotoğrafçının 343 eserle katıldığını belirtti.

        Yarışmada birinci gelen eserin sahibi bin 500, ikinci olan eserin sahibi bin lira ve üçüncü de 750 liralık para ödülünün sahibi oldu.

        Ödül töreni 8 Mart'ta yapılacak.

        - Beyşehir'de hububat ekili alanlarda ürün gelişim kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumda görevli uzman teknik personel tarafından sahada yürütülen çiftçi ziyaretlerinin devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, çiftçi ziyaretleri ile birlikte sahip oldukları ekili alanların da kontrol edilerek ürün gelişimlerinin incelendiği belirtilerek, "Hububat ekili tarlalarımızda çıkış, hastalık ve zararlı kontrolleri yapılmakta olup, üretimin başından hasat dönemine kadar tüm tarımsal alanlarımız İlçe Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir."ifadesi kullanıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?

        Benzer Haberler

        Konya'da ambulans helikopter bir aylık bebek için havalandı
        Konya'da ambulans helikopter bir aylık bebek için havalandı
        Yalıhüyük'te öğrencilere gıda ve su verimliliği eğitimi verildi
        Yalıhüyük'te öğrencilere gıda ve su verimliliği eğitimi verildi
        Beyşehir Kaymakamı Akpınar üniversite öğrencileriyle söyleşide buluştu
        Beyşehir Kaymakamı Akpınar üniversite öğrencileriyle söyleşide buluştu
        Karapınar'da anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunu ziyaret etti
        Karapınar'da anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunu ziyaret etti
        Bozkır'da "28 Şubat'ın Toplumsal Etkileri" konferansı yapıldı
        Bozkır'da "28 Şubat'ın Toplumsal Etkileri" konferansı yapıldı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı