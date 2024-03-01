Yalıhüyük'te öğrencilere gıda ve su verimliliği eğitimi verildi

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, Yalıhüyük İlkokulu öğrencilerine gıda güvenliği ve su verimliliği konulu eğitim verildi.

Programda ilk olarak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Yavuz Kaya, öğrencilere çeşitli bilgilendirmeler yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci de okullarda verilen eğitimle gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek ve ulusal su verimliliği seferberliği uygulamaları kapsamında, suyun verimli kullanılması, su kaynaklarının korunmasının amaçlandığını söyledi.

Öğrencilere, dijital, görsel ve basılı materyaller ile eğitim düzenlendi.