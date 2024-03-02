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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Konya'da protesto edildi

        Konya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 22:50 Güncelleme: 02.03.2024 - 22:50
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Konya'da protesto edildi
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        Konya'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kültür Park'ta bir araya gelen AGD ve MGV üyeleri, "Zafer inananlarındır ve zafer yakındır", "Kudüs coğrafi değil imani bir meseledir" yazılı pankartlar açtı, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Ali Rıza Yanar, grup adına yaptığı konuşmada Kudüs'ün yeryüzünün en kutsal şehirlerinden olduğunu belirtti.

        Kudüs'ün muhafızı konumundaki Gazze'de yaşatılan zulüm karşısında söyleyecek söz kalmadığını ifade eden Yanar, "Rabb'imizin bizlere kardeş ilan ettiği gencecik müminler kurşunlarla, bombalarla, kitle imha silahlarıyla öldürülüyor. Kanlarının döküldüğünü, evlerinin yıkıldığını, kısacası alenen, göz göre göre soykırıma maruz bırakıldığını görmekteyiz. Filistinli kardeşlerimiz kendi evlatlarının cesetlerini sokaklardan topluyor. Bu acı görmezden gelinemez." diye konuştu.

        Sloganların atıldığı program, okunan duayla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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