Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi Voleybol Erkek Takımı 1. Lig'e yükseldi

Karapınar ALBA Voleybol Kulübü Başkanı Emre Koçak, bir üst lige yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Karapınar'da 2. Lig'de başladığımız serüvenin başarıyla sonlanmasının mutluluğu içindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

TVF 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden takım, Osmaniye ve Karamanda oynanan play-off karşılaşmalarının ardından Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'ne yükseldi.

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