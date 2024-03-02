Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi Voleybol Erkek Takımı 1. Lig'e yükseldi

        Anadolu Leoparları Birlik Akademisi (ALBA) Erkek Voleybol Takımı, Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi Voleybol Erkek Takımı 1. Lig'e yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Leoparları Birlik Akademisi (ALBA) Erkek Voleybol Takımı, Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

        TVF 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden takım, Osmaniye ve Karamanda oynanan play-off karşılaşmalarının ardından Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'ne yükseldi.

        Karapınar ALBA Voleybol Kulübü Başkanı Emre Koçak, bir üst lige yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Karapınar'da 2. Lig'de başladığımız serüvenin başarıyla sonlanmasının mutluluğu içindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        "Müslüm Baba"yı ölüm yıl dönümünde aranjörü anlattı
        "Müslüm Baba"yı ölüm yıl dönümünde aranjörü anlattı
        Eczane teknisyenleri işitme engellilere daha iyi hizmet verebilmek için işa...
        Eczane teknisyenleri işitme engellilere daha iyi hizmet verebilmek için işa...
        SMA'lı Amine'nin annesi: Evladım toprağa basmadan, toprak olsun istemiyorum
        SMA'lı Amine'nin annesi: Evladım toprağa basmadan, toprak olsun istemiyorum
        Konya'da ambulans helikopter bir aylık bebek için havalandı
        Konya'da ambulans helikopter bir aylık bebek için havalandı
        Yalıhüyük'te öğrencilere gıda ve su verimliliği eğitimi verildi
        Yalıhüyük'te öğrencilere gıda ve su verimliliği eğitimi verildi
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa