Konya'da şantiyede kurulan iskeleden düşen işçi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir hazır beton tesisindeki şantiyede kurulan iskeleden düşen işçi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir hazır beton tesisindeki şantiyede kurulan iskeleden düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Isparta kara yolundaki bir hazır beton tesisine ait şantiyedeki iskelede çalışan H.A.B. (31) dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen H.A.B. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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