Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA´nın Ereğli ilçesinde, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında AksarayAdana karayolunun 40´ıncı kilometresinde, Ereğli ilçesi Zengen mevkisinde meydana geldi. Aksaray yönüne giden Ahmet Çukurlu (41) yönetimindeki 35 HC 7678 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücünün annesi Leyla Çukurlu (70) öldü, Ahmet Çukurlu ile oğlu Uğur Çukurlu (24) ise yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Leyla Çukurlunun cansız bedeni ise morga gönderildi.
KONYA
17 Kasım 2019 Pazar
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