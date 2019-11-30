Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Engelli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında Konya’da Çocuk Şenliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının Avrupa Birliği (AB) ve UNICEF işbirliği ile yürüttüğü Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında “Çocuk Şenliği” düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde gerçekleşen şenlikte 9’u anaokulu, 5’i de ilkokul olmak üzere toplam 14 okuldan öğrenciler, öğretmenler ve veliler yer aldı.

Çocuk Şenliğinin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, “Hepimiz eğitimde birlikteyiz” diyerek, birlikte olmanın başarıya koşmak anlamına geldiğini belirtti. Bakanlığın Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesini, daha iyi bir eğitimi ortaya çıkarmak amacıyla yürüttüğünü kaydeden Büyük, çocukların bu şenlikte öğrendikleriyle geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi. Konuşmanın ardından, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ahmet Berber ve misafirlerle birlikte şenlik kapsamında açılan oyun alanları ve atölyeler gezildi.

Çocuk Şenliğinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Daire Başkanı Ahmet Berber’in yanı sıra müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve veliler de katıldı.

KONYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:39

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.