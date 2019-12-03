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Arkadaşını öldürüp, düğüne giden sanığa 25 yıl hapis

DHA

KONYA'da, arkadaşı Alparslan Alıç'ı (43), 'dernek' adı altında kumar oynatıldığı için mühürlenen binada, başından tüfekle vurularak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kahraman Balci (48) iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KONYA'da, arkadaşı Alparslan Alıç'ı (43), 'dernek' adı altında kumar oynatıldığı için mühürlenen binada, başından tüfekle vurularak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kahraman Balci (48) iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 14 Ekim gecesi, Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Cengaver Sokak'ta, 'dernek' adı altında kumar oynatıldığı için olay tarihinden yaklaşık 2,5 ay önce mühürlenen 3 katlı binadan koku geldiğini fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, mühürlü binaya çilingirle girdi. İçeride arama yapan polis, bodrum katta, başından av tüfeğiyle vurulmuş, 4045 yaşlarında erkek cesedi buldu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesetten alınan numuneler, kimliğinin belirlenmesi için incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
SERÇE PARMAĞINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Polis, en az 10 günlük olduğu ve cesedin bir kısmının çürüdüğü tespit edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesedin serçe parmağında vücudunun diğer yerlerine göre daha az çürüme olduğunu saptadı. Bunun üzerine serçe parmağa uygulanan bir operasyonla parmak izi alındı. Sistemde yapılan taramada, ölen kişinin Alpaslan Alıç olduğu tespit edildi. Polis, Alıç'ın Karatay ilçesinde yalnız yaşadığını, bekar olduğunu, anne-babasının öldüğünü kardeşleriyle de görüşmediğini belirledi.
ÇİMLERİN ÜZERİNDE YATARKEN YAKALANDI
Alpaslan Alıç'ın, cesedinin bulunduğu binanın sahibi olan ve burada kumar oynatan Kahraman Balci ile aynı yerde çay ocağı işletmeyi planladıklarını tespit etti. Balci'nin gidebileceği adreslere baskın düzenleyen polis, şüpheliyi bulamadı. Yapılan araştırmada da Karaman Balci'nin yaklaşık 10 gündür evine uğramadığı saptandı. Polis, Balci'yi, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi girişindeki çimenlik alanda uyurken yakaladı.  
KÜFRETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM
Gözaltına alınan ve polisteki ifadesinde Alpaslan Alıç'ı kendisine küfrettiği için öldürdüğünü ileri süren Balci, "Olaydan önce derneğim mühürlendi. Ondan sonra işlerim zorlaştı. Orayı çay ocağı olarak açmak istedim. Ancak maddi olarak desteğe ihtiyacım vardı. Alpaslan'ı 1,5 yıldır tanıyorum. Onunla konuştum ve ortak olarak işletecektik. Bu süreçte ortaklık konusunda sürekli tartışıyorduk. Küfürle konuşuyordu. Olay günü de küfürlü konuştu. 'Seninle görüşeceğiz' dedi. Ben de bir anda, daha önce oraya koyduğum tüfeği alıp, Alpaslan'ı öldürdüm" dedi.
Kahraman Balci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÖLDÜRÜP DÜĞÜNE GİTMİŞ
Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Balci, davanın ilk duruşmasında Alıç'ı öldürdükten sonra düğüne gittiğini söyledi. Kahraman Balci, şunları söyledi:
"Olay anında Alparslan boynuma bıçak dayadı. Beni bırakması için ona yalvardım. Yanından da kaçmayı başaramadım. Alparslan beni dövüyordu ve yüzüme tükürüyordu. Bu sırada orada bulunan Alparslan'a ait tüfeği aldım. Boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında tüfek patladı. Daha sonra kendimi dışarıya attım. Korkudan aynı yere tekrar gidemedim. Bir arkadaşımla düğüne gittim. Tekrar olay yerine döndüğümde Alparslan'ın öldüğünü gördüm. Daha sonra şuurumu kaybetmişim, ne yaptığımı bilmiyordum." 
25 YIL HAPİS CEZASI
Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Kahraman Balci ve taraf avukatları katıldı. Balci son savunmasında, "Olay istemeyerek oldu. Alpaslan'ın elinde bıçak vardı. Bıçağı boynuma dayadı, yüzüme tükürdü. Bırakması için yalvardım ama kendimi başka türlü kurtaramadım"dedi. Mahkeme heyeti, Balci'yı 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza iyi hal indirimiyle 25 yıla indirildi.

KONYA

03 Aralık 2019 Salı

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