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50 yaş ve üzerinde göz hastalıkları tedavisi zorlaşıyor

İHA

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, 50 yaş ve üzerinde katarakt, sarı nokta hastalığı, diyabete bağlı görme bozukluğu ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıkların en sık karşılaşılan hastalıklar olduğunu belirterek, erken tanı için tarama yapılmasının önemini vurguladı.

50 yaş ve üzerinde göz hastalıkları tedavisi zorlaşıyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, 50 yaş ve üzerinde katarakt, sarı nokta hastalığı, diyabete bağlı görme bozukluğu ve göz tansiyonu gibi rahatsızlıkların en sık karşılaşılan hastalıklar olduğunu belirterek, erken tanı için tarama yapılmasının önemini vurguladı.
Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, 50 yaş ve üzerinde göz hastalıklarına daha fazla rastlanıldığı için taramayı önerdiklerini ifade etti. Hastalıkların büyük bir kısmının hastaların erken fark edemediği hastalıklar olduğunu ifade eden Op. Dr. Yavuz Özpınar, “Biz bunları taramayla tespit edebildiğimiz zaman ileri görme bozuklukları olmadan, hastanın fonksiyonlarını bozmadan çoğunluğunu kolaylıkla tedavi edebiliyoruz” diye konuştu.

“İleri evrede tanı koyulduğu zaman tedavisi oldukça zor”
En sık karşılaşılan hastalıkların katarakt, sarı nokta hastalığı, diyabete bağlı görme bozukluğu ve göz tansiyonu gibi hastalıklar olduğunu belirten Op. Dr. Yavuz Özpınar, çok uzun bir muayene yapmadan, kısa bir muayene ve birkaç basit tetkikle birçoğunun tanısını koyup tedavi yapabildiklerini anlattı. Bu hastalıkların büyük kısmının ileri evrede tanı koyulduğu zaman tedavisinin oldukça zor olduğunu aktaran Op. Dr. Özpınar, “Katarakt hastalığı için, sertleşmiş, göz tansiyonu yapan ya da ileri görme kaybı yapan kataraktların büyük bir çoğunluğunu eski nesil tedavilerle ameliyat edebiliyoruz. Daha erken evrede yakaladığımız zaman lazer cerrahilerini, ultrasonik fako yöntemiyle herhangi bir dikişe gerek kalmadan daha basit kesilerle yaptığımız cerrahilerle tedavi edebiliyoruz. Diyabet hastalarımıza 50 yaş üzerinde fazla karşılaşıyoruz. Bu hastalar rutin taramaya gelmediği zaman kendilerinin bu hastalığı fark etmesi oldukça geç oluyor” ifadelerini kullandı.
Diyabetik hastaların tanısının erken fark edildiği zaman herhangi bir tedaviye gerek kalmadan kan şekerini daha sıkı diyetle kontrol aldıklarını kaydeden Op. Dr. Özpınar, “Yine diyabetli hastaları geç fark ettiğimiz zaman bu hastalarda argon lazer dediğimiz göz arkasına lazer, göz içerisinde enjeksiyon veya daha büyük ameliyatlar gerekebiliyor. Bu hastalıklar arasında en çok önemsediğim göz tansiyonu. Daha ileri evrede fark ettiğimiz zaman neredeyse artık bu hastalığı tedavi edemiyoruz. Daha iyi bir hale getiremiyoruz, sadece daha kötüye gitmemesini, mevcut halini korumasını sağlayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

KONYA

05 Aralık 2019 Perşembe

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