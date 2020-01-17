Akşehir'de 17 bin 645 öğrenci karne aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Akşehir ilçesinde 20192020 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle 17 bin 645 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

20192020 eğitim öğretim Yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle Akşehir Nihat Dayanık İlkokulunda tören düzenlendi. Törene; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Programda, öğrencilere protokol üyeleri tarafından karneleri takdim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Karne dağıtımı sonrasında ise okul bahçesinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 20192020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bitmiş oldu.

KONYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.