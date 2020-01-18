Konyaspor 11 hafta sonra 3 puana kavuştu

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Konyaspor, Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Ankaragücü’nü 10 yenerek 11 hafta sonra 3 puan aldı.

Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Ankaragücü’nü uzatmalarda bulduğu golle 10 mağlup etti. Konya temsilcisinin golünü oyuna 87. dakikada giren Levan Shengelia, 90+1’de kaydetti. Konyaspor, ligdeki son galibiyetini, 7. haftada dış sahada Kasımpaşa’ya karşı 41’lik skorla almıştı. Yeşilbeyazlılar, bu maç sonrasında 12 puana ulaşarak 4. sıraya yerleşmişti. Bundan sonraki 10 haftalık süreç ise Konyaspor açısından iyi geçmedi. Yeşilbeyazlı takım, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ligin ilk yarısını 15 puanla 15. sırada tamamladı.

Konyaspor, galibiyet hasretini dün deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçında uzatmalarda gelen golle dindirdi. Aykut Kocaman'ın öğrencileri bu galibiyetle puanını 18'e çıkardı.

Konyaspor, ligin 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü evinde Galatasaray ile karşılaşacak.

KONYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

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