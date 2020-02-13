KTO Karatay Üniversitesinden ücretsiz ödüllü TYT deneme sınavı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. oturumu öncesinde, Konya genelinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı düzenleyerek öğrencilerin kendilerini test edebilmelerine imkan sağlıyor.

KTO Karatay Üniversitesi, yaklaşan TYT öncesi öğrencilerin deneyim kazanmaları, ayrıca üzerlerindeki sınav stresini azaltıp, heyecanlarını yenmelerini sağlamak amacıyla üniversite adaylarının katılımı ile KTO Karatay Üniversitesi Kampüsünde 15 Şubat Cumartesi günü saat 10:30’da “Ücretsiz Ödüllü TYT Deneme Sınavı” gerçekleştirecek. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen deneme sınavında bir yandan öğrenciler ter dökerken, bir yandan ise veliler Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Emre Sunay’ın “Başarıya Giden Yolda Aile” konulu seminerine katılabilecekler.

TYT deneme sınavı uygulaması, Konya ve ilçelerinden gelen 12. sınıf ve lise mezunu öğrencilerin katılımıyla yapılacak. Öğrencilerin bir nevi gerçek zamanlı deneme sınavının provasını yapmalarının amaçlandığı sınav, büyük bir ilgi ile karşılandı ve 5.000 başvuru ile sınırlı tutulan kontenjanlar kısa sürede doldu.

KTO Karatay Üniversitesi, deneme sınavına katılan ve başarı elde eden öğrencilere, çeşitli burs avantajları ve indirim imkanlarıyla da destek sağlayacak. KTO Karatay Üniversitesi 3. kez düzenlenen deneme sınavı organizasyonuna ev sahipliği yaparak, sınava girecek 12. sınıf ve mezun üniversite adaylarına tam destek veriyor.

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