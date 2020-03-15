Prof. Dr. Birol Özkalp'ten korona virüse ilişkin tavsiyeler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Birol Özkalp'ten korona virüse ilişkin tavsiyeler

İHA

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birol Özkalp, 120'den fazla ülkeye yayılan Kovid19 adlı yeni korona virüsün özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilediğini belirterek, kalabalık ortamlardan uzak durmanın önem arz ettiğini ve kişisel hijyen alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Birol Özkalp'ten korona virüse ilişkin tavsiyeler

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birol Özkalp, 120’den fazla ülkeye yayılan Kovid19 adlı yeni korona virüsün özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilediğini belirterek, kalabalık ortamlardan uzak durmanın önem arz ettiğini ve kişisel hijyen alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birol Özkalp, korona virüsle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Korona virüsün uluslararası bir enfeksiyona dönüşmesine neden olan faktörleri sıralayan Özkalp, “Virüsün bu kadar hızlı yayılarak uluslararası bir enfeksiyon oluşturmasındaki nedenleri araştırdığımızda dünya olarak hazırlıksız yakalanma, ne olduğunu anlayamama ve bunlara ek olarak bilinen bir virüsün mutasyon geçirerek yeni tiplere dönüşmesi gibi faktörler karşımıza çıkıyor. Ülke olarak tüm dünyadan daha önce tedbir aldığımız ortada. Virüsün çok yayılmamasını bu tedbirlere borçluyuz” dedi.
Karantina faaliyetlerinin virüs üzerindeki etkilerini değerlendiren Özkalp, “Karantina çok eskiden beri kullanılan bir yöntem. Avrupa’da karantina faaliyetleri 14. yüzyılda başladı. Peygamber Efendimiz ise, 7. yüzyılda bir yerde taun (veba) varsa oraya girmemeyi, bulunulan bir yerde taun çıkarsa da oradan ayrılmamayı buyurmuştur. Karantina yönteminde enfekte olmuş hastayı diğer insanlara virüs bulaştırmaması için onlardan ayırıp izole ediyoruz. Bu virüsü, kuluçka döneminde 14 gün süreyle gözlem altında tutuyoruz. Dolayısıyla karantina çok büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Kimler tehdit altında?
Korona virüse karşı tehdit altında bulunan kişi ve gruplarla ilgili bilgi veren Özkalp, “Korona virüs, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, yani 2 yaş ve altı çocuklar ile yaşlıları etkileyebiliyor. Bu nedenle gençlerimiz bu virüsten çok korkmamalıdır. Zira 2 ve 25 yaş arası dönem, bağışıklık sisteminin tam olarak oluştuğu ve geliştiği bir dönemdir. Yaşlılar ise bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için risk altındadır. Hastada diyabetik veya solunum güçlüğü gibi başka bir hastalık varsa virüs yine tehdit olabiliyor” dedi.

“Erken teşhis önemli”
Kuru öksürük, ateş vb. belirtiler durumunda kişilerin korona virüs yönünden incelenmesi gerektiğinin altını çizen Özkalp, “Her üst solunum yolu rahatsızlığı, korona virüs olduğu anlamına gelmez. Fakat erken teşhis önemli olduğu için bir solunum yetmezliği, solunum güçlüğü varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Korona virüs yönünden hastalardan alınarak incelenen örneklerin sonuçları negatif çıkarsa bir problem yok demektir. Aksi durumda, belirti gösteren kişilerin 14 günlük kuluçka döneminde izole edilmesi çok önemlidir” şeklinde konuştu.

“Salgından korunma yolları”
Korona virüse karşı alınması gereken önlemlere değinen Prof. Dr. Özkalp, “Bütün enfeksiyon hastalıklarında alınan önlemler burada da geçerlidir. En başta kalabalık ortamlardan uzak durmak büyük önem arz ediyor. Kolonya gibi alkol bazlı temizlik maddelerinin de kullanılmasını tavsiye ediyoruz. El yıkamak ve hapşırıkta ağzı kapatmak gibi kişisel hijyen alışkanlıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Korona virüs, solunum yoluyla, hatta gözlerden dahi girebilen bir virüstür. Ayrıca girdiği yerde çoğalıp hedef organa gidiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i ...
Karatay Eğitim Projesi’nin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Karatay Eğitim Projesi’nin protokolü imzalandı
(Görüntülü) Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını ...
Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe sığdırdı
YEREL HABERLER Konyalı takı tasarımcısı, Mescid-i Aksa'yı yüzüğe ...
Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
(Görüntülü) Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük utanç duyuyorum
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük ...
Su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti
Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz anlamlıydı
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: 9 kişi kalmamıza rağmen maçı ...
Bülent Korkmaz: “VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı”
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: “VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman ...
Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük utanç duyuyorum
YEREL HABERLER Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük utanç ...
Zeki Murat Göle: “Çok büyük utanç duyuyorum”
YEREL HABERLER Zeki Murat Göle: “Çok büyük utanç duyuyorum”
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 1-0
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ...
Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken şarkı söyledi (3)
YEREL HABERLER Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne götürülürken ...
KTO, KTB ve KSO’dan disiplin uyarısı
YEREL HABERLER KTO, KTB ve KSO’dan disiplin uyarısı
(Görüntülü) Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O ...
Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)
YEREL HABERLER Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni ...
Konyaspor taraftarı Muhammet Ayaz'ın hayaline korona virüs engeli
YEREL HABERLER Konyaspor taraftarı Muhammet Ayaz'ın hayaline korona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X