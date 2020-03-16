Kulu'da dolu ve kar yağışı etkili oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu yağışlarının ardından kar yağışı etkisini gösterdi.

Kulu’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde ise yağmur ve dolu yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe beyaz örtüye büründü. Kar yağışıyla birlikte mevsimlerin karıştığını belirten vatandaşlar, “Kış aylarında gök gürültülü yağışları hiç görmemiştik. Maalesef dün akşamüzeri gök gürültülü yağmur ile birlikte dolu yağışına şahit olduk. Bu sabah saatlerinde ise yoğun kar yağışıyla karşılaştık, her taraf beyaz örtüye büründü. Normalde hava sıcaklığı 1518 derecelerde seyrederken bu gün ise 1 dereceye kadar düştü” ifadelerini kullandı.

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