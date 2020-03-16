Konya'da korona virüsü nedeniyle fiyat artıranlara soruşturma başlatıldı

Korona virüsü (Covid19) Türkiye’de görülmesinden sonra özellikle maske, dezenfekte malzemesi ve kolonya fiyatlarındaki artış nedeniyle Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından satıcılara yönelik soruşturma başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüsü (Covid19) Türkiye’de görülmesinden sonra özellikle maske, dezenfekte malzemesi, kolonya satanların, fiyatlarda fahiş artış yoluna gittikleri anlaşılmakla, sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespitine yönelik yapılan incelemede; 2 eczane, 2 medikal malzeme satışı yapılan iş yeri ve 1 markette fiyat artışı olduğunun tespit edildiği, iş yeri sahipleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 237. Maddesi (fiyatları etkileme suçu) gereğince soruşturma başlatıldığı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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