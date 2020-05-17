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Başkan Akkaya ve belediye personeli kan bağışı yaptı

İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, başkan yardımcısı Yahya Yıldız ve bazı birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Başkan Akkaya ve belediye personeli kan bağışı yaptı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, başkan yardımcısı Yahya Yıldız ve bazı birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte, Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Akşehir Kültür Merkezi’nde; Akşehir Belediyesi ve Kızılay Akşehir Şubesi işbirliği ile başlatılan kan bağışına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.
Kan bağışının bir insanlık görevi olduğuna vurgu yapan Başkan Akkaya, “Akşehirli hemşehrilerimiz oruçlarını açtılar ve her zaman olduğu gibi yine kan bağışı için buraya koştular. Hatta sıra konusunda ufak tefek tartışmalar da oldu. Bu tartışma aslında bizi heyecanlandırdı, çünkü bu güzel bir hayır yapmak, kan vermek için yapılan tartışmaydı. Ben Akşehirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Son Korona virüs salgını döneminde kan stoklarında bayağı bir azalma oldu. Bu stokları tamamlama adına iftar sonrası bütün il ve ilçelerimizde bu tür programlar yapılıyor. Bizde Akşehirliler olarak buna destek veriyoruz. İnşallah bu kanların bir hayat kurtarması ümidiyle tüm hemşehrilerime tekrar teşekkür ediyorum. Haziran ayı içerisinde inşallah tekrar Kızılay kan bağışı için şehrimize gelerek Anıt Meydanı’nda kan bağışı toplayacak. Buraya yetişemeyen tüm hemşehrilerimizi de Haziran ayında yapılacak kan bağışı için bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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