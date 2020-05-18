Derebucak’ta 190 bin liralık nakdi bayram yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Derebucak’ta 190 bin liralık nakdi bayram yardımı

İHA

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

Derebucak’ta 190 bin liralık nakdi bayram yardımı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapıldığı bildirildi.
Derebucak İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan ilçedeki toplam 300 haneye toplamda 190 bin liralık nakdi bayram yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bayram yardımları 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle vatandaşlarımızın hesaplarına aktarılmıştır. Bayram yardımları hane bazlı olup, hanesinde 1 kişi bulunan vatandaşlarımıza 500'er lira, 2 kişi bulunanlara 750'şer lira, 34 kişi bulunanlara biner lira, hanesinde 5 ve daha fazla kişi bulunanlara ise bin 250'şer liralık nakdi yardımlar yapılmıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MMO Konya Şube Başkanı Altun: “19 Mayıs aziz milletimizin gönlünde çok önemli bir yere sahiptir”
YEREL HABERLER MMO Konya Şube Başkanı Altun: “19 Mayıs aziz ...
Recep Konuk: “19 Mayıs, parlak bir geleceğe, istiklale ve istikbale adım attığımız tarihtir”
YEREL HABERLER Recep Konuk: “19 Mayıs, parlak bir geleceğe, ...
Sulama kanalından balık kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Sulama kanalından balık kurtarma operasyonu
Konya trafiğinde yeni düzenlemeler
YEREL HABERLER Konya trafiğinde yeni düzenlemeler
Kocasının cenazesinde korona virüs bulaşan kadın 42 gün sonra taburcu oldu
YEREL HABERLER Kocasının cenazesinde korona virüs bulaşan kadın 42 ...
Altınapa barajında avlanma denetimi
YEREL HABERLER Altınapa barajında avlanma denetimi
Yayladaki evine giden 67 yaşındaki kadından haber alınamıyor
YEREL HABERLER Yayladaki evine giden 67 yaşındaki kadından haber ...
İzinde sokağa çıktı, sıcak nedeniyle bayıldı
YEREL HABERLER İzinde sokağa çıktı, sıcak nedeniyle bayıldı
İzinde sokağa çıktı, sıcak nedeniyle bayıldı
YEREL HABERLER İzinde sokağa çıktı, sıcak nedeniyle bayıldı
93 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi kadın, hayırsever yönüyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER 93 yaşındaki Bağ-Kur emeklisi kadın, hayırsever ...
Prof. Dr. Uğur: “Engellilik nedenlerinin önemli bir bölümü önlenebilir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Uğur: “Engellilik nedenlerinin önemli bir ...
Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu
YEREL HABERLER Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar camilere koştu
Doç. Dr. Tonyalı: “Kanser hastaları uzun bir süre kuralları uygulamak zorunda kalacak”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Tonyalı: “Kanser hastaları uzun bir süre ...
Konya'da 65 yaş ve üstü, parklara akın etti
YEREL HABERLER Konya'da 65 yaş ve üstü, parklara akın etti
Konya Büyükşehir'den bin 154 muhtara hijyen seti desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir'den bin 154 muhtara hijyen seti ...
Meram’da yalnız yaşayan büyüklerin iftar yemeklerini Başkan Kavuş dağıttı
YEREL HABERLER Meram’da yalnız yaşayan büyüklerin iftar yemeklerini ...
Başkan Akkaya ve belediye personeli kan bağışı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Akkaya ve belediye personeli kan bağışı yaptı
Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ökten Hüyük’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ökten Hüyük’ü ziyaret ...
Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti
YEREL HABERLER Konya'da 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı ...
Başkan Altay, canlı yayında Konyalıların evlerine misafir oldu
YEREL HABERLER Başkan Altay, canlı yayında Konyalıların evlerine ...
Pencereleri kapılarından büyük tek cami
YEREL HABERLER Pencereleri kapılarından büyük tek cami
Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor
YEREL HABERLER Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor
2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha ...
2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü köpek kavgasında 1 kişi daha ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X