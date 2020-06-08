Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı

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<br>Mustafa TANIR-Mümin KARACA/ILGIN (Konya),(DHA)KONYA'nın Ilgın ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi, 3 aileden toplam 15 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. <br>Eskiden belde statüsünde olan yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Beykonak Mahallesi'nde 3 aileden 15 kişide koronavirüs tespit edildi. Aileler tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri, temaslı oldukları kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.<br>İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ise 3 ailenin yaşadığı mahallenin karantina altına alınmasına karar verdi. Karar üzerine jandarma, mahallenin giriş-çıkışlarını kontrol altına aldı. DHA-Genel Türkiye-Konya / Ilgın Mustafa TANIRMümin KARACA <br>2020-06-08 15:20:21<br>

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