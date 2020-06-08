Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı

<br>Mustafa TANIR-Mümin KARACA/ILGIN (Konya),(DHA)KONYA'nın Ilgın ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi, 3 aileden toplam 15 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. <br>Eskiden belde statüsünde olan yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Beykonak Mahallesi'nde 3 aileden 15 kişide koronavirüs tespit edildi. Aileler tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri, temaslı oldukları kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.<br>İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ise 3 ailenin yaşadığı mahallenin karantina altına alınmasına karar verdi. Karar üzerine jandarma, mahallenin giriş-çıkışlarını kontrol altına aldı. DHA-Genel Türkiye-Konya / Ilgın Mustafa TANIRMümin KARACA <br>2020-06-08 15:20:21<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.