Hüyük’te okullar LGS’ye hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Hüyük ilçesinde liselere geçiş sınavı (LGS) yapılacak okulların dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, Hüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin LGS öncesi ilçede bulunan sınav merkezi eğitim kurumlarında yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında dezenfeksiyon çalışması başlattığını söyledi.

Başkan Çiğdem, çalışmaların bugün itibariyle sona erdiğini belirterek, sınav yapılacak okulların hijyen konusunda da LGS'ye hazır hale getirildiğini bildirdi. Çiğdem, "Kıymetli velilerimiz ve sınava girecek gençlerimizin sağlığı için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldık. Sınav salonlarında gerekli dezenfeksiyon işlemlerini tamamladık. Gençlerimize girecekleri sınavda zihin açıklığı ve başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.