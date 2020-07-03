Akşehir’de silahla yaralama

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Konya’nın Akşehir ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yarenler Mahallesinde alkol alan iki arkadaş C.K. ve D.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.K.’nın üzerinde bulunan silahla açtığı ateş sonucunda D.K. yaralandı. Olayda yaralanan D.K., ambulansla kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Konya’ya sevk edildi. Şüpheli C.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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