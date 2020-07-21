Başkan Kavuş: “Sokak hayvanlarını bir an olsa bile ihmal etmiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kavuş: “Sokak hayvanlarını bir an olsa bile ihmal etmiyoruz"

İHA

Başkan Kavuş: “Sokak hayvanlarını bir an olsa bile ihmal etmiyoruz"

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yazın en sıcak zamanlarını yaşadığımız şu günlerde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla beslenme odaklarına bırakılan su ve mama miktarını artırdı.
Can dostları sokak hayvanlarının ihtiyaçları için yıl boyunca seferber olan Meram Belediyesi, bu hassasiyetini yazın en sıcak kışın da en soğuk günlerinde iyiden iyiye artırıyor. Belediye, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde sokak hayvanlarının bir sıkıntı ya da zorluk yaşamamaları adına çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Meram Belediyesine bağlı ekipler, ilçe sınırlarında bulunan kedi ve köpek beslenme odaklarına daha sık ve daha çok su ve mama bırakmaya başladı.
2020 yılında bugüne kadar 17 ton mama bırakıldı
Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen dağıtımlarda bu yıl içinde ilçe genelinde bulunan 20 köpek beslenme odağına 14 ton mama, 24 adet kedi beslenme odağı ve 5 parkta bulunan kedi evlerine ise 3 ton kedi maması bırakıldı. Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada sokak hayvanları için bırakılan miktarın her geçen yıl daha da artarak devam ettirildiğine işaret edilerek, “Ekiplerimiz, beslenme odaklarına sürekli olarak yem ve su bırakarak hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bunun yanı sıra hayvanların yoğun olduğu bölgelere de ayrıca yem ve su bırakılmaktadır. Olağanüstü koşullarda besleme miktarı, sıklığı ve yoğunluğu artırılmaktadır” denildi.

“Sokak hayvanlarını emanet olarak görüyoruz"
Sadece ilçede sınırları içinde yaşayan insanların değil, o sınırlar içinde hayatlarını idame ettiren sokak hayvanlarını hatta ağacı ve çiçekleriyle tüm doğa örtüsünü dahi kendilerine emanet olarak gördüklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu hizmet ve sorumluluk anlayışı ile sokak hayvanlarını da bir an olsun ihmal etmediklerinin altını çizdi. Pandemi dolayısıyla sokağa çıkan insan sayısının az olması ve son günlerde yaşanan aşırı hava sıcaklıkları sebebiyle sokak hayvanlarına yıl boyunca gösterdikleri hassasiyetten daha fazla gayret gösterdiklerini belirten Başkan Kavuş, “Aşırı sıcaklar ve aşırı soğuklar onların hayatını çok daha derinden etkiliyor. Aşırı sıcaklar sebebiyle su gereksinimleri had safhada. Yaşanan pandemi süreci dolayısıyla da mama ihtiyaçları arttı. Biz de onlar bir zorluk yaşamasınlar diye çalışmalarımızı yoğunlaştırıp sıklaştırdık. Hemşehrilerimin aklı onlarda kalmasın. Biz elimizden geldiğince onlara yetişmeye çalışıyoruz. Ancak bu noktada vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor; onların önlerine koyacakları bir kap su, bir avuç mamanın bir hayatı kurtaracağını da unutmamaları gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
YEREL HABERLER Konya'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
Konyaspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Konyaspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere; 'Çek çek, iyi çek' (2)
YEREL HABERLER 200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından ...
Konya'da hayvan hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da hayvan hırsızları tutuklandı
Derebucak'ta 298 aileye kurban bayramı yardımı
YEREL HABERLER Derebucak'ta 298 aileye kurban bayramı yardımı
Rüştü Bey İşhanı restorasyonunda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Rüştü Bey İşhanı restorasyonunda sona yaklaşıldı
Konya Büyükşehir İtfaiyecilik Bölümünden mezun itfaiyeciler alıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir İtfaiyecilik Bölümünden mezun ...
Meram Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Meram Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
Karatay’ın 130 farklı noktasına giysi ve tekstil atık kumbarası yerleştirildi
YEREL HABERLER Karatay’ın 130 farklı noktasına giysi ve tekstil atık ...
Konya’da seyir halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Konya’da seyir halindeki otomobilde yangın
Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvan çalan iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvan çalan iki kişi ...
AK Parti İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya için namaz kılıp şükür duası etti
YEREL HABERLER AK Parti İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya için ...
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere; 'Çek çek, iyi çek'
YEREL HABERLER 200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından ...
Aşırı yük taşıyan kamyonet telefon direğini devirdi
YEREL HABERLER Aşırı yük taşıyan kamyonet telefon direğini devirdi
Psikolog E. Merve Malas: "Covid-19 sürecinde çocuk istismarı artabilir"
YEREL HABERLER Psikolog E. Merve Malas: "Covid-19 sürecinde çocuk ...
Düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği damadını vurdu
YEREL HABERLER Düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği damadını ...
Serinlemek için girdiği derede boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği derede boğuldu
Başkan Altay: "Aile yapısı bozulursa toplum bozulur"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Aile yapısı bozulursa toplum bozulur"
Gevale Kalesinde kazı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gevale Kalesinde kazı çalışmaları sürüyor
Meram’da iki mahallede daha tapu sevinci
YEREL HABERLER Meram’da iki mahallede daha tapu sevinci

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X