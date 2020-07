Başkan Kavuş: “Sokak hayvanlarını bir an olsa bile ihmal etmiyoruz"

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, yazın en sıcak zamanlarını yaşadığımız şu günlerde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla beslenme odaklarına bırakılan su ve mama miktarını artırdı.

Can dostları sokak hayvanlarının ihtiyaçları için yıl boyunca seferber olan Meram Belediyesi, bu hassasiyetini yazın en sıcak kışın da en soğuk günlerinde iyiden iyiye artırıyor. Belediye, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde sokak hayvanlarının bir sıkıntı ya da zorluk yaşamamaları adına çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Meram Belediyesine bağlı ekipler, ilçe sınırlarında bulunan kedi ve köpek beslenme odaklarına daha sık ve daha çok su ve mama bırakmaya başladı.

2020 yılında bugüne kadar 17 ton mama bırakıldı

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen dağıtımlarda bu yıl içinde ilçe genelinde bulunan 20 köpek beslenme odağına 14 ton mama, 24 adet kedi beslenme odağı ve 5 parkta bulunan kedi evlerine ise 3 ton kedi maması bırakıldı. Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada sokak hayvanları için bırakılan miktarın her geçen yıl daha da artarak devam ettirildiğine işaret edilerek, “Ekiplerimiz, beslenme odaklarına sürekli olarak yem ve su bırakarak hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bunun yanı sıra hayvanların yoğun olduğu bölgelere de ayrıca yem ve su bırakılmaktadır. Olağanüstü koşullarda besleme miktarı, sıklığı ve yoğunluğu artırılmaktadır” denildi.



“Sokak hayvanlarını emanet olarak görüyoruz"

Sadece ilçede sınırları içinde yaşayan insanların değil, o sınırlar içinde hayatlarını idame ettiren sokak hayvanlarını hatta ağacı ve çiçekleriyle tüm doğa örtüsünü dahi kendilerine emanet olarak gördüklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu hizmet ve sorumluluk anlayışı ile sokak hayvanlarını da bir an olsun ihmal etmediklerinin altını çizdi. Pandemi dolayısıyla sokağa çıkan insan sayısının az olması ve son günlerde yaşanan aşırı hava sıcaklıkları sebebiyle sokak hayvanlarına yıl boyunca gösterdikleri hassasiyetten daha fazla gayret gösterdiklerini belirten Başkan Kavuş, “Aşırı sıcaklar ve aşırı soğuklar onların hayatını çok daha derinden etkiliyor. Aşırı sıcaklar sebebiyle su gereksinimleri had safhada. Yaşanan pandemi süreci dolayısıyla da mama ihtiyaçları arttı. Biz de onlar bir zorluk yaşamasınlar diye çalışmalarımızı yoğunlaştırıp sıklaştırdık. Hemşehrilerimin aklı onlarda kalmasın. Biz elimizden geldiğince onlara yetişmeye çalışıyoruz. Ancak bu noktada vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor; onların önlerine koyacakları bir kap su, bir avuç mamanın bir hayatı kurtaracağını da unutmamaları gerekiyor” dedi.

