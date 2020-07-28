Konya Şeker'den 6,5 milyon lira bayram avansı



KONYA, (DHA)KONYA Şeker üreticileri 6 milyon 567 bin 350 lira bayram avansı dağıtacak. Böylelikle bir haftada verilen avans miktarı 34 milyon 152 bin 350 liraya, kampanya dönemindeki toplam avans ödemesi ise 263 milyon 750 bin 100 liraya ulaştı.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker´in üreticisiyle bir bütün olduğunu, üreticisinin sevinciyle sevinen, derdiyle dertlenen, üreticinin derdini kendi derdi kabul eden ve üreticinin dertlenmemesi için yükü omuzlayan bir üretici kuruluşu olduğunu belirtti. Konuk, "Konya Şeker, gelenekleri olan, gelenekselleştirdiği uygulamalara sahip çıkan bir kurumdur. Bunlardan biri de bayram avansıdır. Bayram avansı bu kurumun durduğu yerin göstergesidir. O yer, çiftçinin yanıdır. Kurban Bayramı öncesinde üreticinin hesaplarına 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü öğleden sonra 6 milyon 567 bin 350 lira yatırılacak. Bu avansla birlikte üreticilere ödenen avans toplamı geçen hafta verilen motorin avansıyla birlikte 263 milyon 752 bin 100 lirayı buldu" dedi.

Konuk, "Ekonominin konjonktürel etkilerinden, genel manada finansal sıkışıklıklardan, bürokratik süreçlerden üreticinin üretim faaliyetinin olumsuz etkilenmemesi için Konya Şeker çok önemli bir işlev üstlenmiştir. Konya Şeker, Konya Ovası´nda üretimin kesintisiz sürmesi için bir yandan sanayi yatırımları gerçekleştirip üreticinin ürününü katma değerli hale getirip tarımsal üretim hacminin katlanarak büyümesini sağlarken, diğer taraftan üretimin tüm safhalarında üreticiye destek olmaktadır. Bunlarla birlikte Konya Şeker, yaptığı katma değerli üretim ve gerçekleştirdiği ihracat ile ülke ekonomisinin büyümesine de ciddi katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Konuk, "Biz üreticimizin, evlatlarının karşısında boynunun bükülmesine izin veremeyiz. Bizim çiftçilerimizin çocukları da herkesin çocukları kadar kıymetli ve onlar da bayramlarda sevinmeyi hak ediyor. Çünkü çok çalışıyor, çok üretiyor ve bu ülkeye herkesten çok değer katıyorlar. Konya Şeker için üreticilerimizin yüzündeki tebessüm ile onların evlatlarının yaşadığı bayram coşkusu ve üreticilerimizin hanelerinde bayramların bayram gibi geçmesi her türlü ticari başarıdan, binlerce fabrikadan daha kıymetlidir'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2020-07-28 15:28:42



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