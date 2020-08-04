Artık hayatta olmayan 4 ismin adı, Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artık hayatta olmayan 4 ismin adı, Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşatılacak

İHA

Ebediye uğurlanan yönetmen Metin Erksan, "Toprak Dede" olarak tanınan çevreci Hayrettin Karaca, hikayeci Metin Ali Taşçı ile şair Mustafa Çemin'in isimleri artık Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşatılacak.

Artık hayatta olmayan 4 ismin adı, Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşatılacak

Ebediye uğurlanan yönetmen Metin Erksan, “Toprak Dede” olarak tanınan çevreci Hayrettin Karaca, hikayeci Metin Ali Taşçı ile şair Mustafa Çemin’in isimleri artık Konya’nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşatılacak.
Dört ismin ölüm yıl dönümü dolayısıyla Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesinde kurulu bulunan sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'nde sanatçılar tarafından anma töreni düzenlendi.
Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu yönetmen Mehmet Taşdiken, Sonsuz Şükran Köyü Büyük Ustalar Çınarlığı'nda fidan dikimi ve anma programı için yeniden sanatçı dostlarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Taşdiken, bugün aralarında olmayan yönetmen Metin Erksan, çevreci Hayrettin Karaca, hikayeci Mehmet Ali Taşçı ile şair Mustafa Çimen'in isimlerinin yaşatılması için onların anısına birer çınar fidanını toprakla buluşturmak amacıyla toplandıklarını ifade etti. Sonsuz Şükran Köyü'nde oluşturdukları Büyük Ustalar Çınarlığı'ndan söz ederek, Türkiye'nin önemli değerlerini anmak için çınarlık kurulmasına gerek olmadığını, bunun başka şekil ve modellerde de yapılabileceğini vurgulayan Taşdiken, bu tür pozitif örneklerin insanlarda çok olumlu çağrışımlarla başka tür modellerin çoğalmasına da katkıda bulunduğunu kaydetti.
Ebediyete intikal eden dört ismin hayattayken yaptığı çalışmalardan söz ederek Allah'tan rahmet dileyen Taşdiken, "Çevreci Hayrettin Karaca, milyonlarca fidan dağıttı Türkiye'de. Ağaç olarak birçok eser bırakan bir insan. Belki en önemli eserlerinden birisi de bizatihi kendi adına dikilmiş olan bu çınar olacak. Onun için çok anlamlı bir şey. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun adını yaşatmak üzere fidanını toprağa indiriyoruz. Yönetmen Metin Erksan'la da 1970'li yıllardan ölümüne kadar tanışıklığımız devam etti. Türk sinemasının öncü ve çok önemli yönetmenlerinden birisiydi. Zaten sinema tarihine de çok saygın bir şekilde geçti. Mustafa Çimen de, Türkiye'de değeri bilinmemiş, çok önemli şairlerden birisidir. 4 tane hacimli şiir kitabı vardır. Yakından tanıdığım için biliyorum, en az 5 ila 10 kitap hacminde daha şiir yazmıştır. İlk şiirlerinin yazımına da şahidiz. Gençlik yıllarımızda beraberken yazmıştır. 50 yıllık bir şiir serüveni vardır. Hikayeci Mehmet Ali Taşçı ise 33 yaşında kaybettiğimiz ve çok yakınımız olan bir değerdi. 70'li yıllarda özellikle Türkiye'de çok ses getirmiş bir hikayeciliği, üslubu, özel tarzı olan çok değerli bir sanatçımızdı, edebiyatçımızdı. Bizler de zaten kalbimizde olan bu insanları biraz da büyük kültür duayenleri ile birlikte yanı başımızda ve gözümüzün önünde olmasını arzu ettik. Hepsine de Allah rahmet eylesin" diye konuştu.
Konuşmaların sonrasında ebediyete intikal eden 4 isim için dikilecek olan çınar fidanları sanatçılar, köy sakinleri ve anma programına katılanlar tarafından toprakla buluşturularak fidanlara can suyu verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torosların yaylalarında asırlık "tuluk" geleneği sürüyor
YEREL HABERLER Torosların yaylalarında asırlık "tuluk" geleneği ...
Konya Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı
YEREL HABERLER Konya Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat ...
Bera Holding A.Ş. 2019 İkinci Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Bera Holding A.Ş. 2019 İkinci Olağan Genel Kurulu ...
Başkan Kılca, belediye personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Kılca, belediye personeliyle bayramlaştı
Kaza sonrası süt tankeri sürücüsü tekme tokat dövüldü
YEREL HABERLER Kaza sonrası süt tankeri sürücüsü tekme tokat dövüldü
Ambulansa alınmayınca acil servisteki televizyonu ve kapıyı kırdı, tutuklandı
YEREL HABERLER Ambulansa alınmayınca acil servisteki televizyonu ve ...
Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı açıklaması
YEREL HABERLER Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı açıklaması
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 3 yaralı
Konya'da çift gökkuşağı dikkat çekti
YEREL HABERLER Konya'da çift gökkuşağı dikkat çekti
MEDAŞ’tan bir teknolojik yatırım daha
YEREL HABERLER MEDAŞ’tan bir teknolojik yatırım daha
MHP Milletvekili Kara: “Tarımsal elektrik ve sulamada hasat sonrası ödeme sistemine geçilmeli”
YEREL HABERLER MHP Milletvekili Kara: “Tarımsal elektrik ve sulamada ...
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Sevdikleriyle uzaktan bayramlaşıyorlar
YEREL HABERLER Sevdikleriyle uzaktan bayramlaşıyorlar
Acıgöl´ün suları 6- 7 metre çekildi
YEREL HABERLER Acıgöl´ün suları 6- 7 metre çekildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X