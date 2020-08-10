Konya’da kamyonet takla attı: 3 yaralı

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Çakmak mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli’den Adana istikametine seyir halinde olan S.E. idaresindeki 31 ATD 69 plakalı kamyonetin kavşak yakınlarına geldiği sırada lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç takla atarak refüje devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.