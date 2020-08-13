Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni

Hasan DÖNMEZMuhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA´da Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Meteor yağmuru, dünyanın en büyük kaya anıtlarından biri olan Hititler döneminden kalma Fasıllar Anıtı´yla aynı karede görüntülendi.
Halk arasında `yıldız kayması´ olarak da bilinen göktaşı yağmurunun en uzun sürenlerinden Perseid, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye´nin de birçok yerinden gözlendi. Konya´nın Beyşehir ilçesinde dünyanın en büyük kaya anıtlarından biri olan 3 bin 500 yıllık Hititler döneminden kalma Fasıllar Anıtı ile meteor yağmuru, aynı karede güzel görüntüler oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Muhammet SIDAL
2020-08-13 10:26:43
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