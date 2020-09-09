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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya OSB’de 143 parselin tahsisi tamamlandı

İHA

Konya OSB’de 143 parselin tahsisi tamamlandı

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın pandemi sürecinde dahi yatırım iştahını koruduğunu ifade ederek, “Konya Organize Sanayi Bölgemizin 5. Kısım Genişleme Alanında tahsise açtığımız 143 parselin tamamını tahsis ettik. Tahsis alan sanayicilerimizin bölgedeki yatırımları hızla devam ediyor. İnşallah burada yapılacak fabrikalarda 12 bin yeni istihdam sağlanacak” dedi.
KSO ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın Türk sanayisinin üreten gücü haline geldiğini, yeni sanayi yatırımlarının şehrin geleceğinde kritik rol oynayacağını ifade ederek, Konya Organize Sanayi Bölgesindeki yeni tahsislerle ilgili bilgi verdi. 23 milyon metrekare ile ülkenin en büyük 3. OSB’si olan Konya Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım Genişleme Alanında tahsise açılan tüm parsellerin yatırımcılara tahsis edildiğini belirten Kütükcü, “Yaklaşık 7 milyon metrekareden oluşan bölgemizin yeni genişleme alanı olan 5. kısımda, 2018 yılının Eylül ayında 143 yeni parseli sanayicilerimizin yatırımları için tahsise açmıştık. Geldiğimiz noktada, ekonomik zorluklara ve pandemi sürecine rağmen bu tahsislerin tamamını gerçekleştirdik. Yatırımcılarımız burada önümüzdeki 4 yıl içinde; makine, otomotiv, kimya, ana metal, plastik ve kauçuk gibi sektörlerde yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yapacak, 12 bin civarında yeni istihdam oluşturacaklar. İçinde bulunduğumuz küresel salgına rağmen, yatırımlarıyla, üretim sevdalarıyla şehrimize ve ülkemize güç veren bütün sanayicilerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“2020 sonuna kadar 300 milyonluk alt yapı yatırımı yapılacak”
Açıklamasında Konya OSB’deki sanayicilere uluslararası standartlarda hizmet verdiklerinin de altını çizen Kütükcü, 5. Kısım Genişleme Alanındaki alt yapı çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Konya OSB Bölge Müdürlüğü olarak sadece 5. Kısım Genişleme Alanına 2020 yılı sonuna kadar 300 milyon liraya yakın alt yapı yatırımı yapacaklarını ifade eden Kütükcü, şunları söyledi: “Şu anda sahada çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede atıksu şebekesi, yağmur suyu şebekesi, terfi merkezleri, elektrik şebekesi, içme suyu altyapısı, elektrik, scada, fiber altyapı hatları, doğalgaz altyapısı gibi pek çok alanda yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların bir kısmını tamamladık. Bölge müdürlüğü olarak sadece 5. Kısım Genişleme Alanımıza 2020 yılı sonuna kadar yapacağımız yatırımların toplamı 300 milyon lirayı bulacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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