KOP barajlarında su tutma heyecanı

Konya’da Ağustos ayı içerisinde su tutan Bozkır Barajından sonra Afşar Barajında da su tutma hazırlıkları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke insanı, ülke tarımı ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan projelerin birer birer hayata geçirildiği belirtildi. İşletmeye alınan ve faydaya dönüşen projelere her gün yenilerinin eklendiği belirtilen açıklamada, “Konya’nın Taşkent ilçesinde Ilıcapınar Deresi üzerinde Konya Ovası Projeleri (KOP) kapsamında inşa edilen, temelden 127 metre yüksekliğe ve 364 milyon m3 su depolama kapasitesine sahip olan Afşar Barajı da önümüzdeki günlerde su tutmaya hazırlanıyor. Afşar Barajında depolanacak olan sular, inşaatı devam eden Hadimi Tüneli vasıtasıyla Bağbaşı Barajı’na aktarılacak, oradan da Mavi Tünel ile Konya’ya ulaşacak. 18 kilometre uzunluğunda ve 4,4 metre çapındaki Hadimi Tüneli inşaatında ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tünelin yaklaşık 6,5 kilometrelik kısmı tamamlandı. Bilindiği gibi KonyaÇumra 3. Merhale Projesi kapsamında, Yukarı Göksu Havzası’nın Akdeniz’e boşalan sularının bir kısmı Konya Kapalı Havzası’na ulaştırıldı. Bu süreçte inşası tamamlanan tesislerle tarım arazilerine su verilmeye başlanırken, Konya ilinin içme suyu temini de sağlandı. Böylece yeraltı suyu kullanımı azaldı. Tüm tesislerin tamamlanmasıyla sulamaya verilen suyun artırılması, enerji üretilmesi ve yeraltı suyunun daha fazla desteklenmesi hedefleniyor” denildi.



“Tamamlanan her tesis, vatandaşlarımızın hayatına doğrudan etki ediyor”

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel’in 2015 yılında faaliyete başladığını, Bozkır Barajının geçtiğimiz ay su tuttuğunu ve şimdi de Afşar Barajının su tutmaya hazırlandığını söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “KOP, Konya için de ülkemiz için de çok önemli bir projeler demeti. Bu projeler demetine ait tesisler birer birer hizmete alınıyor. Büyük mutluluk yaşıyor, gurur duyuyoruz. Çünkü tamamlanan her tesis vatandaşlarımızın hayatına doğrudan etki ediyor. Temmuz ayı içerisinde KOS 1,2,3 sulamalarının ilk kısmı Cumhurbaşkanımızın video konferans katılımıyla gerçekleştirilmişti. ApaHotamış 1,2,3 sulamaları inşaatı hızla devam ediyor. Diğer sulama projeleriyle birlikte önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Konya Ovasının büyük kısmı modern sulama şebekesine kavuşmuş olacak. Saydığım işlerin hepsi birbiriyle bağlantılı ve her biri çiftçilerimizin yüzünü güldürecek, gıda arzı ve güvenliğinin teminatı olacak işler. Çalışma arkadaşlarıma gayretlerinden ötürü teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Bu tesislerin ülkemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

