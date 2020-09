Far avı yapan 3 kişiye 11 bin lira ceza

Konya’nın merkez Meram ilçesinde, far ışığıyla kara avcılığı yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Avcılarda toplamda 11 bin liralık ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Meram ilçesine bağlı Karadiğin Mahallesi İpsikaya mevkisinde yasak olmasına rağmen 3 kişinin far ışığıyla kara avcılığı yaptığını tespit etti. Milli park ekipleri tarafından avda kullanıldığı belirlenen araç, far ile av tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Üç avcıya kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 11 bin liralık idari para ve tazminat cezası uygulandı.

