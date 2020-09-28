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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEÜ TEKNOFEST Finalinde 14 takımla yarıştı

İHA

NEÜ TEKNOFEST Finalinde 14 takımla yarıştı

Bilim ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 14 farklı kategoride finalde yarıştı.
Gaziantep’te bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen TEKNOFEST finallerinde NEÜ’yü Jet Motor Tasarım kategorisinde temsil eden ‘NEUCFD’, 147 takım arasından üçüncülüğü elde etti. NEUCFD’ye, ödüllerini T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar verdi. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, NEUCFD takımını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

“Necmettin Erbakan görse gurur duyardı”
Salgınlarda kullanılmak üzere, sağlık çalışanlarını korumaya yönelik geliştirdikleri 4 ayaklı mobil robot ‘Tulpar’ ile yarışmaya katılan Manas takımını ziyaret eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, proje hakkında öğrencilerden bilgi alarak bir süre sohbet etti. Bayraktar sohbetinde öğrencilere, “Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca görseydi, sizlerle gurur duyardı” dedi.

“Projeyi pilot okullarımızda uygulayabiliriz”
Eğitim Teknolojileri kategorisinde yarışan ‘KodlaYapYarış’ takımını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, proje hakkında takım kaptanı Resul Bütüner’den bilgi aldı. Projeyi beğenen Bakan Selçuk, ‘Projeyi pilot okullarımızda uygulayabiliriz” diyerek takım kaptanı Bütüner’den iletişim bilgilerini aldı. Proje hakkında bilgi veren Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Resul Bütüner “Akıllı Sınıf Duygu Takip Sistemi olarak tanımlanan projede, öğrencilerin sınıf içindeki yedi farklı duygu ifadeleri yapay zeka yöntemleri ile alınarak veriler yüz tanımaya göre toplanmaktadır. Bu alınan kayıtlar istatistiki veriler halinde rapor şeklinde öğretmenlere verilmektedir. Öğretmenler ise bu raporlar ile sınıf içerisindeki öğretim yöntem ve stilini ona göre belirlemektedir. Ayrıca olumsuz durum duygu ifadeleri fazla olan öğrenciler de okul rehberlik servisine yönlendirilmektedir” şeklinde konuştu.

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