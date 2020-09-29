Konya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

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Mustafa TANIR/TUZLUKÇU (Konya), (DHA)KONYA'da Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.28'de merkez üssü Konya´nın Tuzlukçu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,63 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Tuzlukçu ve yakın ilçelerden hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem, hasara yol açmadı. DHA-Genel Türkiye-Konya / Tuzlukçu Mustafa TANIR

2020-09-29 22:15:48



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