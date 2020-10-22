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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınına müdahale eden çiftçi aileye teşekkür belgesi

İHA

Orman yangınına müdahale eden çiftçi aileye teşekkür belgesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir süre önce çıkan orman yangınında, ekipler gelmeden traktörüyle ilk müdahaleyi yaparak yangının büyüyüp daha da genişlemesini önleyen çiftçi aileye Kaymakamlık tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
Beyşehir’de 4 Eylül 2020 tarihinde Mesutlar Mahallesinde anızların ateşe verilmesi neticesinde çıktığı tespit edilen orman yangınına bölgede yükselen dumanları fark edip ilk müdahaleyi yerleşim merkezinde yaşayan Abdullah Ay ile oğulları Ömer ve Sefa Ay pulluk takılı traktörleriyle yaptı. Pulluklarla orman yangınının büyümemesi için bir yandan çevirme yaparken, diğer yandan da yangını itfaiye ve jandarma ekiplerine bildiren aile fertleri, yangının daha da büyümemesi ve kısa sürede söndürülmesinde büyük fedakarlık örneği gösterdi. Yangın arazöz ve itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle daha da genişlemeden kısa sürede söndürüldü.
İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Özcan Yılmaz’ın önerisiyle Beyşehir Kaymakamlığı’nda yangının daha da büyümeden söndürülmesindeki üstün yararlılıkları nedeniyle aile fertlerine teşekkür belgesi verildi.
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen törende, ormanların milli varlık olduğuna dikkati çekerek, “Ormanlarımız yaşamımızın önemli bir parçası, hayatımızda oldukça büyük bir önemi vardır. Bu ailemizin yaptığı da gerçek bir vatanseverlik ve iyi bir vatandaşlık örneğidir. Sizler bu gibi durumlarda da devletin ve milletin yanında olduğunuzu gösterdiniz, işte gerçek vatanseverlik bu olsa gerek. Kendilerine bu anlamda sonsuz teşekkür ediyorum. Komutanımız sizin bu davranışlarını öve öve bitiremedi. Biz de örnek olması hasebiyle, maddi bir kıymeti yok ama bir anı olarak da saklayabileceğiniz bir teşekkür belgesini sizlere takdim etmek için burada bir araya geldik” dedi.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise, “Siz bizim insanımızsınız, yöremizin insanı. Ellerinize, yüreğinize sağlık, sizinle gurur duyuyoruz. Beyşehir’in çocuğu işte budur” ifadelerini kullandı.
Beyşehir Ticaret Odası ve Sanayi Başkanı Mustafa Akbıyık da, aile fertlerini gösterdiği duyarlılıklarından dolayı kutladı.
İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Özcan Yılmaz ise, yangının büyümeden söndürülmesinde büyük katkıları olan aile fertlerine teşekkür ederek, “Ormanlarımız milli servetimiz, inşallah tüm insanlarımızda bu duyarlılığı görmek en büyük arzumuz” şeklinde sözlere yer verdi.
Konuşmaların sonrasında aile fertlerine teşekkür belgeleri verildi.
Aile fertleri ise, teşekkür belgesine layık görüldükleri için duydukları mutluluğu dile getirirken, “Ormanlarımız geçmişten günümüze gelen atalarımız ve dedelerimizden bizlere miras kalmış. Biz de bu mirasa sahip çıkabilme adına böyle bir davranış sergiledik. Bu konuda toplum olarak hep birlikte duyarlı olmamız gerekiyor” dedi.

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