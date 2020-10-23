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Otostop yapan cinayet zanlısı 'Adana'ya gideceğini' zannedip, sivil polis aracına bindi

DHA

Otostop yapan cinayet zanlısı 'Adana'ya gideceğini' zannedip, sivil polis aracına bindi


Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da Suriye uyruklu Vail El Mansur'u (14) bıçaklayarak öldürdükten sonra kamyon ve traktörlere otostop çekerek 160 kilometre kaçan Yezen El A. (20), yürüdüğü sırada yanına yaklaşıp "Adana'ya nasıl gideriz?" diye soran sivil polislerin aracına, "Ben de gideceğim, beni de götürün" diyerek, bindi. Sivil araca bindikten sonra gerçeği öğrenen ve gözaltına alınan Yezen El A.'nın, Vail El Mansur´u aynı kızdan hoşlandıkları için çıkan tartışma sonunda öldürdüğü öne sürüldü.
Olay, geçen çarşamba saat 08.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızmanlı Sokak´ta meydana geldi. Terzide çalışan Vail El Mansur, aynı bölgede çalışan ağabeyi Abdurrahim El Mansur ile iş yerine gitmek için yola çıktı. Kardeşler bindikleri tramvaydan indikleri sırada yaşadıkları Şükran Mahallesi'nde oturan Yezen El A. ile karşılaştı. Bir gece önce aynı kızdan hoşlandıkları için tartışan Vail  El Mansur ile Yezen El A. arasında kavga çıktı. Vail El Mansur ve yanındaki arkadaşları, Yezen El A.'yı darbetti. Yezen El A. da yanında bulunan bıçakla Vail El Mansur´u göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Vail El Mansur, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
ADANA'YA GİTMEK İÇİN SİVİL POLİS OTOSUNA BİNDİ
Cinayetn ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Vail El Mansur´u bıçaklayarak öldüren şüphelinin Suriyeli Yezen El A. olduğunu belirledi. El A.´nın Suriye´ye kaçabileceğini düşünen ekipler, Konya-Adana kara yolunda çalışma başlattı. Şüphelinin, kamyon ve traktörlere otostop çekerek bindiği, böylelikle 160 kilometre yol katettiği akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameralarından belirlendi. Polis, sivil araçla peşinde olduğu şüpheliye, Ereğli-Adana kara yolu 15´inci kilometresinde yürüdüğü sırada "Adana´ya nasıl gideriz?" diye sordu. Yezen El A. de "Ben de Adana´ya gideceğim. Beni de götürür müsünüz?" dedi. Sivil ekip otosuna binen Yezen El A. polisler tarafından gerçek söylenerek, gözaltına alındı. Yezen El A.'nın, ifadesinde, Vail El Mansur'u kız meselesi yüzünden yaşanan kavgada nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İfadesi tamamlanan Yezen El A. ile ağabeyi Muhammet El A. adliyeye sevk edildi.         DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-23 16:02:01

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