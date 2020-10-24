Bakan Kasapoğlu: Konya'da Türkiye'nin ilk veledrom, atletizim ve cimnastik tesislerinin temelini atılacağız



İsmail AKKAYA Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)-

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da bir dizi ziyarette bulundu. İl olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra 2021 İslam Dayanışma Oyunları´nda hizmet verecek olan olimpiyat yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, temeli atılan havuzun 2021 İslam Dayanışma Oyunlar'nda kullanılacağını belirterek, Konya'da Türkiye'nin ilk bisiklet sahası olan veledrom, atletizim ve cimnastik tesislerinin de önümüzdeki günlerde temelinin atılacağını dile getirdi.

Olimpik Yüzme Havuzu temel atma töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Berlin'de Mevlana Camii'ne düzenlenen polis baskınına da tepki gösterdi. Kasapoğlu şunları söyledi: ''Gelirken sosyal medyamdan bir fotoğraf paylaştım. Bir tarafta Mevlana'nın o sembol mekanı bütün dünyanın bildiği. Hoşgörüyü evrensel bir mesaj olarak anlatan o mekan. Bir tarafta da Almanya'daki Mevlana Camii, oradaki polisler, operasyon. Birbirine zıt çok zıt gösterge. Birilerinin orta çağın karanlığına gitme hayalinin, depreştiği, karanlık rüyalarının hep gündemlerinde olduğu, din düşmanlığının ve buna yönelik beslenme arzularının devam ettiği gösteriyor. Ama bizler bugün Konya'dan, Mevlana'nın da ifade etti gibi 'Biz bu topraklara sevgiden başka bir şey ekmedik' diyor. Biz onlara inat, hep birlikte, merhameti, sevgiyi, barış haykıracağız. Bu yolda hep birlikte aydınlığa yürüyeceğiz. Bu yolda aydınlığa yürüyeceğiz. Birilerine inat hep birlikte din düşmanlığıyla, ayrımcılıkla mücadelemizi azimle ve kararla sürdürmeye devam edeceğiz.''

KONYA 2021 İSLAM DAYANIŞMA OYUNLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Kasapoğlu, Konya'nın güzel bir şehir olduğunu ve 2021 İslami Dayanışma Oyunlarına ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Kasapoğlu, durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirterek, ''Durmadan, usanmadan, yorulmadan hiç bir engele ve operasyonlara prim vermeden, birlik tablosu ve kardeşlik iklimiyle yarınlara yürüyeceğiz. Hedefimiz, her şeye layık olan insanlarımızı hizmet standartlarını daha yukarı taşımaktır" dedi.

Gençlerin önemine değinin Bakan Kasapoğlu, ''Meclisimiz, en genç milletvekilleriyle bu dönem tanıştı. Bir tanesi de Selman Bey aramızda. Konya'nın en genç milletvekili, temsil etmesi ve gençliğin gücü açısından da önemli. Bizim en büyük umudumuz, ümidimiz, varlığımız gençlerimiz ve onların yanında olmaya spor tesisleriyle, yurtlarla, kamplarla, her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Birileri gençlerimizi istismar etmek için çalışacaklar. Çeşitli tuzaklar kuracaklar. Kandırmaya çalışacaklar. Biz bir gencimizi dahi onların tuzaklarına kaptırmamak için çalışacağız'' diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, temeli atılan olimpik yüzme havuzunun 2021 İslam Dayanışma Oyunlar'nda kullanılacağını belirterek, Konya'da Türkiye'nin ilk bisiklet sahası olan veledrom, atletizim ve cimnastik tesislerinin de önümüzdeki günlerde temelinin atılacağını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Selçuklu Belediyesi tarafından 4 okula şehitlerin ismi verilerek yaptırılacak olan spor salonlarının temel atma törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak gençlere verdikleri önemi değinerek gençlerin 1 dakikasının bile heba olmaması için onların kullanabileceği tesisler kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Kasapoğlu'nun gelişi

Valiliği ziyareti

Olimpik Yüzme Havuzu temel atma töreni

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması

Temel atma töreni

4 spor salonunun temel atma törenine katılması

Genel ve detay

DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYAMuhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-10-24 16:53:33



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