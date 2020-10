Meramlı kadınlar pandemide önlemleri alıp eğitime devam ediyor

Konya’nın merkez Meram Belediyesi ve Meram Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Osman Gazi ve Kovanağzı Tesislerindeki tekstil, giyim ve mefruşat derslerine katılan Meramlı kadınlar pandemiye karşı tüm önlemleri alarak eğitimlere devam ediyor.

Meram Belediyesinin Osman Gazi ve Kovanağzı Sosyal Tesislerinde tekstil, giyim ve mefruşat derslerine katılan 150’den fazla kadın, maske, mesafe ve hijyen gibi yeni normal hayatın tüm kurallarına harfiyen uyarak derslere katılıyor. Osman Gazi Sosyal Tesisinde Kadın Modelistliği, Mefruşat, Geleneksel El Nakışları, Şiş Tığ Amigurumi, Makine nakışları ve Zig Zag Makine Nakışı dersleri verilirken, Kovanağzı Sosyal Tesisinde de kadınlar, Giyim ve Mefruşat dersleri alabiliyorlar. Tesislerde kadınlara hem teorik hem de pratik derslerin verildiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu kurslar sayesinde onların hem vakitlerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini hem de aile ekonomisine katkıda bulunma fırsatı yakaladıklarını ifade etti. Fiziki belediyecilik faaliyetlerinin yanında sosyal belediyecilik alanında da önemli çalışma ve projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Hiçbir hizmetimizde ayrımcılık asla yapmıyoruz ama kadınların, çocukların, engellilerin ve dezavantajlı diğer grupların bizim gönlümüzdeki yeri bambaşka. Onlar için yapılan her hizmetten toplumun her kesimi memnun oluyor. Çünkü bu bir eşitleme çalışması. Kadınlarımız için hayata geçirdiğimiz her projeyi de bu kapsamda değerlendiriyoruz. Kadınlarımız her iki tesisimizde pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen eğitimlerini büyük bir azimle sürdürüyor. Tüm kurallara riayet ediyorlar tek bir amaç için; eğitimlerini başarıyla tamamlayıp yeni şeyler öğrenmek ve öğrendikleriyle aile ekonomilerine katkı sunmak. Bu azimleriyle bizlere de çok şey öğretiyorlar” dedi.

