Ayrıldığı nişanlısı Büşra ile annesini öldürdü, intihar etti (3)

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KURTARILAMADI

Konya'da kendisinden ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu´yu (48) otomobilde tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan ve aynı tabancayla intihara kalkışan Ömer İğret (27), kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2020-10-28 00:53:04



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