Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

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Mustafa TANIR/ILGIN,(KONYA), (DHA)KONYA'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fahrettin Ciltepe (65) yaşamını yitirdi, 13'ü tarım işçisi 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında IlgınAtlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Fahrettin Ciltepe yönetimindeki 42 SZ 944 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Kıvanç'ın kullandığı 42 GCU 13 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil bariyerlere çarparken, minibüs şarampole savruldu.

Kazada otomobil sürücüsü Fahrettin Ciltepe, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Atlantı Mahallesi Muhtarı Ramazan Demiröz ile minibüs sürücüsü Ali Kıvanç ve 13 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da kaza yerine gelip, incelemelerde bulundu. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ilgın Mustafa TANIR

2020-10-30 18:51:30



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