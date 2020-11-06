KONYA'da, süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Konya
2020-11-06 14:25:50
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