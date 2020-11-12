Bera Holding, MSCI tarafından yapılan açıklamada borsada hisseleri işlem gören MSCI Global Small Cap Turkey endeksine alınan 12 şirketten biri oldu.

11 Kasım 2020 tarihinde, MSCI tarafından yapılan açıklamada borsada hisseleri işlem gören 12 şirketin MSCI Global Small Cap Turkey endeksine alındığı duyurulmuştu. Bera Holding de bu şirketlerden biri olarak dikkat çekti. MSCI Global Small Cap endeksine dahil edilen bu 12 şirketin hisseleri 30 Kasım itibariyle ülke performansını değerlendirmek üzere endekste yerlerini alacak.

Konu hakkında açıklama yapan Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, Bera Holding’in son yıllarda gösterdiği performans nedeniyle yabancı yatırımcıların dikkatini üzerine çektiğini söyledi. MSCI endeksin açılımının Morgan Stanley Capital International Endex olduğunu ifade eden Alaboyun, Morgan Stanley’in Amerika’nın en büyük yatırım bankası olduğunu ve yatırımcılarını bütün dünyada doğru hisselere yatırım yapma konusunda yönlendirdiğine dikkat çekti. Alaboyun 2018 yılında da Bera Holding’in Avrupa’daki yatırımcıların itibar ettiği FTSE TURKEY endeksine alındığını hatırlattı. FTSE endeksinin açılımının Financial Times Stock Exchange Turkey olduğunu belirten Alaboyun, gerek FTSE’nin gerekse MSCI’in yatırımcılarına bir hisseyi önermeden önce uzun süre bu şirketleri birçok yönden izlediğini, şirketin yatırımlarını ve bilançolarını incelediğini dile getirdi.

Bu gelişme ile Konya’da faaliyet gösteren Bera Holding’in hisseleri uzun vadeli alımlar için yabancı yatırımcılara önerilen hisseler kapsamında hem FTSE TURKEY hem de MSCI TURKEY endekslerine girmiş nadir hisselerden biri oldu. MSCI ve FTSE endekslerine dahil edilen şirketlerin performansları yabancıların o ülkenin borsasının ve ekonomik göstergelerinin bir barometresi olarak görülüyor.

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