İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 2 uçağı, Konya'da

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) İNGİLTERE Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 'Eurofighter Typhoon' uçağı, karşılıklı eğitimler için Konya´da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı´na geldi.
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait olan 2 'Eurofighter Typhoon' savaş uçağı, Konya'da konuşlu Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'na bağlı 3´üncü Ana Jet Üs Komutanlığı´na geldi. Uçaklar ile dünyanın sayılı eğitim merkezlerinden olan üste, 132´nci Filo Komutanlığı'ndaki F-16 savaş uçaklarıyla eğitim gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı´nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter Typhoon uçağı, karşılıklı eğitimlerde bulunmak maksadıyla 16 Kasım 2020 tarihinde Konya´da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı´na geldi. İngiltere´ye ait iki uçak ve Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar müşterek eğitimler gerçekleştirecek" denildi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2020-11-17 17:08:21
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