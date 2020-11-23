MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: "Darboğazdan çıkmamızın en önemli adımını fuarlar oluşturmaktadır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, içinde bulunduğumuz darboğazdan çıkmamızın en önemli adımının fuarlar olduğunu söyledi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 18 21 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO 2020’ye Konya’dan 15 firma katıldığını bildirdi. Fuar alanında üyelerini ziyaret ederek stantlarını gezdiklerini kaydeden Okka, iki yılda bir gerçekleşen fuarın bu yıl korona virüs salgını nedeniyle gerekli önemler alınarak hem fiziksel hem de dijital ortamda hibrit yapıldığını belirtti.

Okka, MÜSİAD EXPO’nun Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli bir misyon üstlendiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü; “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ülke ekonomilerini zorladığı bir dönemde gerçekleşen bu fuar, katılımcılara önemli katkılar sağlayacaktır. İçinde bulunduğumuz darboğazdan çıkmamızın en önemli adımını da fuarlar oluşturmaktadır. Ekonomimizin yaşadığı, değişim ve gelişimin aynası olarak gördüğümüz fuarımız, yeni pazarlar ve yeni işbirliklerini ortaya çıkarmıştır.

Bu fuarla MÜSİAD, birlikte yol almanın, birlikte kazanmanın en önemli örneklerinden biri olduğunu göstermiştir. Çünkü bu fuar firmaların sadece ürünlerini sergileyerek tanıtımlarını yaptıkları bir platform olmaktan öte, yurtdışı alım heyetleri ile ikili iş görüşmeleri, ülke sunumları, ülke raporları ve iş forumları ile ticaretin arttırılması ve geliştirilmesine yönelik ayrıcalıklı bir ortam oluşturulmuştur.”

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