İsviçre’de bulunan ve dünyanın en büyük bilimsel araştırma merkezlerinden biri olarak gösterilen CERN’de yapılan araştırmalar, Konya Bilim Merkezi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (OTDÜ) iş birliğiyle açılan sergide bilim meraklılarına sunuluyor.

Konya Bilim Merkezi ve OTDÜ iş birliğiyle hazırlanan “CERN Sergisi” Konya Bilim Merkezi’nde bilim severlerle buluşuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde yeni sergi alanları açılmaya devam ediyor. Son olarak dünyadaki en büyük bilimsel araştırma merkezlerinden sayılan ve kısa adı CERN olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Sergisi açıldı. OTDÜ ortaklığıyla hazırlanan ve CERN’de yapılan araştırmaların anlatıldığı sergi, her yaştan ziyaretçiye hitap ederken bilim severler CERN Sergisi ile evrenin oluşumunu ve maddenin temel bileşenleri hakkında meraklarını gideriyor. Sergide ayrıca “Atlas deneyi hayatımızı nasıl etkiledi?”, “Standart modelin ötesinde ne var”, “Karşı madde neye karşı?”, “Doğada olup biten her şeyin basit bir açıklaması var mı”, “Karanlık Madde nedir?” gibi sorular cevap buluyor. “CERN Sergisi” pandemi tedbirleri kapsamında hafta içi günlerde 10.0016.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.



CERN nedir?

Dünyadaki en büyük bilimsel araştırma merkezlerinden olan CERN Laboratuvarı, İsviçre'nin Cenevre kenti yakınlarında İsviçreFransa sınırında yer alıyor. Bilim insanları burada, dünyadaki en büyük ve en karmaşık bilimsel araçlar ile maddenin en küçük bileşenini ve evrenin gizemini araştırıyor.

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