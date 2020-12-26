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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Mustafa Ülker: “Sigara içenler daha az tat alıyor”

İHA

Doç. Dr. Mustafa Ülker: “Sigara içenler daha az tat alıyor”

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Ülker, sigara içen kişilerde tat alma duyusunun azaldığını, ilerleyen dönemlerde ağız kanserlerinin de görülme sıklığının arttığını söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Ülker, ağız ve diş sağlığına dikkat etmenin önemine değindi. Tütün ürünlerini kullanmanın sadece dişler için değil, ağız ve tüm vücut için de çok tehlikeli olan bir alışkanlık olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ülker, “Sadece sigara veya puro değil bütün tütün ürünleri kötüdür. Gençler ve genç yetişkinler için çok ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Tütün ürünleri kullanımı ile ilişkili sağlık problemleri için alabileceğiniz en iyi önlem hiç başlamamaktır. Tütün ürünleri kötü nefes kokusuna neden olur, ancak bu sadece başlangıçtır. Tütündeki nikotin ve katran nedeniyle dişler ve dil lekelenir. Dişler çok kısa sürede sararır. Uzun süre nikotin ve katrana maruz kalan dişler neredeyse kahverengi bir renk alır. Sadece dişler değil, dişlere yapılan dolgular, kaplamalar ve diğer protezler de sigara nedeni ile renklenirler” dedi.
Doç. Dr. Ülker, sigara içmenin diş eti hastalığına neden olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Sigara içen kişilerin bakteriyel plak üretme ihtimali daha fazladır ve bu da diş eti hastalığına yol açar. Diş etleri etkilenir, çünkü sigara içmek kan dolaşımında oksijen eksikliğine neden olur, böylece enfekte diş etleri iyileşmez. Sigara içmek insanların daha fazla diş plağına sahip olmalarına ve diş eti hastalığının sigara içmeyenlere göre daha çabuk kötüleşmelerine neden olur. Diş eti hastalığı, yetişkinlerde hala en yaygın diş kaybı nedenidir. Sigara içenlerde diş çekimi veya başka bir ağız içi operasyon sonrası iyileşme daha yavaş olur. Çekim boşluğu veya operasyon sahasının enfekte olma olasığı daha fazladır. Sigara içmek, cerrahi operasyonla çene kemiklerine yerleştirilen diş implantlarının kısa ve uzun dönem başarısını olumsuz etkiler.”
Sigara içenlerin yiyip içtiklerinden daha az lezzet aldıklarını aktaran Doç. Dr. Ülker, bu alışkanlığın ağız kanserine neden olabileceğini sözlerine ekledi.

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