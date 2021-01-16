İttifak Holding Konyaspor - Göztepe maçının ardından



İsmail Kartal: Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu

"Anicic´in tekrar aynı yerinden sakatlanması bizi ayrıca üzdü"Yasin Güleryüz: Konyaspor'u çok iyi bir şekilde inceleyip analiz ettik

"2-1'den sonra biraz panikledik"KONYA,(DHA)Süper Lig´in 19´uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Göztepe´ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bir tane net pozisyon bulduk. Daha sonra kenarda lüzumsuz yapmış olduğumuz faulden dolayı duran toptan bir gol yedik. Oyunun başından sonuna kadar hakim olan bizdik. Oynamaya çalışan, üretmeye çalışan bizdik. Direkten dönen toplarımız oldu. İki tane de kontradan yediğimiz golle geriye düştük. Sonunda bir gol attık, bir gol daha attık. Hep zorladık, istedik. Çok net pozisyonlar olmasa da birkaç tane pozisyona girebildik. Ama bunları da değerlendiremedik. Bugün beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Oynamaya çalışan bir Konyaspor vardı. Oyun çok durdu, çok yavaşlatıldı. Rakip takım da bu kadar öne geçtikten sonra oyunu yavaşlatması bizim de birazcık oyun tempomuzu düşürdü" diye konuştu.

"ANİCİC´İN TEKRAR AYNI YERİNDEN SAKATLANMASI BİZİ AYRICA ÜZDÜ"

Uzun bir aradan sonra takıma dönen Anicic´in aynı sakatlığı tekrar yaşadığını belirten Kartal, "Anicic´in tekrar aynı yerinden sakatlanması bizi ayrıca üzdü. Zaten iki tane stoperimiz vardı. 5-6 ay sonra aramıza döndü. Sonuçta elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ömer Ali´yi sol bek oynatıyoruz. Daha sonra orta sahadan Jevtovic´i stopere çekiyoruz. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz bugünkü mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Önümüze bakıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da daha iyi mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YASİN GÜLERYÜZ: KONYASPOR'U ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE İNCELEYİP ANALİZ ETTİK

Konyaspor´u çok iyi şekilde analiz ettiklerini söyleyen Göztepe Teknik Sorumlusu Yasin Güleryüz, "Biz 6 haftadır kazanamamış olmanın bir gerginliğiyle geldik. Bizim için özel bir gündü. Hafta başından beri çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Maça kontrollü başladık. Konyaspor'un da kontrollü başlayacağını biliyorduk. Bloklar arası mesafeleri kısaltan, topun olduğu bölgeye yoğunlaşan ve orada rakibi hataya zorlayan, ters toplarla da oyunu açıp sonuca ulaşmaya çalışan bir ekipti. Zorda kaldığı anlarda ise yanlardan etkili olmaya çalışıyorlardı. Hafta başından beri tüm analiz ekiplerimizle Konyaspor'u çok iyi bir şekilde inceleyip analiz ettik. Biz de onlara karşı tezler geliştirdik. Sonuçta onların da güçlü olduğu yerden, yan toptan gol bularak kazandık" şeklinde konuştu.

"2-1'DEN SONRA BİRAZ PANİKLEDİK"

Skorun 2-1´e gelmesinin ardından biraz panik yaşadıklarını söyleyen Güleryüz, "Golü bulduktan sonra ise bizim üzerimizdeki psikolojik baskı azaldı. O arada biraz daha top tutabilseydik belki ikinci golden sonra üçüncü ve dördüncü golü bulabilirdik. Buna yakın fırsatlar bulduk. 2-1'den sonra biraz panikledik. Acaba yine mi kaybedeceğiz ya da yine mi berabere kalacağız diye panikledik. O panik havası on dakika sürdü. Ardından kendimize gelip üçüncü golü bulduktan sonra teknik heyet ve takım halinde maçı kazanacağımıza inandık. Son 5-10 dakika futboldan uzak yan toplarla vakit geçirdik. Maçı büyük bir zaferle bitirdik. İzmir'e çok mutlu ve şen dönüp, önümüzdeki Gençlerbirliği maçına hiç ara vermeden başlayacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yasin Güleryüz´ün açıklamaları

-İsmail Kartal´ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Konya DHA

2021-01-16 17:00:03



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