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Türkiye’nin ilk ve tek nişasta tesisi Konya'da üretimini sürdürüyor Konya, patates üretiminde ikinci sırada

İHA

Türkiye’nin ilk ve tek nişasta tesisi Konya'da üretimini sürdürüyor Konya, patates üretiminde ikinci sırada

Türkiye’nin ilk, dünyanın da sayılı sıfır atıkla çalışan ve biyogaz üreten entegre tesisi olma özelliği bulunan Konya Şeker Fabrikası'nın bünyesindeki Seydibey üretim tesisi, Türkiye'de ilk ve tek nişasta üretimini elinde bulunduran tesis olma özelliğini taşıyor.
PANKOBİRLİK Başkanı Recep Konuk önderliğindeki Konya Şeker Fabrikası, üreticinin gelirini yükseltmeyi ve ürün ekimini teşvik etmeyi amaçlayarak 2009 yılında Seydibey Tarım Ürünleri Entegre Tesisi'ni 2009 yılında üretime açtı. Dondurulmuş patates, soğan halkası ve patates kroket gibi ürünlerde sektörde lider konuma gelen Seydibey Üretim Tesisi saatte 11 tonluk işleme hızıyla 70 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip. Tesiste, parmak patatesin yanı sıra elma dilim, tırtıklı, küp ve oval kesim dondurulmuş patates de işlenirken; fabrikalarının toplanan atıklarıyla biyogaz enerji de üreten tesis, Türkiye’nin ilk ve tek nişasta tesisi olmaz özelliğini elinde bulunduruyor.
Öte yandan, tesisin işlediği patatesin depolanması için dağlar delinerek 20 bin ton kapasiteli doğal depolar açıldı. Enerji harcanmadan ham patatesin depolanmasını sağlayan yatırım sayesinde tesisin enerji tüketimi asgari seviyeye düşürülürken, patateslerin doğal ortamına yakın özelliklerde depolanmasıyla işletme verimliliği de üst seviyelere çıkarıldı.

"Konya Türkiye’nin en büyük ikinci patates üreticisi ili"
Seydibey Üretim Tesisleri Müdürü Erman Gümüş, Konya Şeker sayesinde Konya bölgesinde patates tarımı hızlı bir şekilde sözleşmeli üretime geçtiğini söyledi. Konya’da 100 bin tonun üzerinde patatesin Konya’da sözleşmeli olarak üretildiğini anlatan Erman Gümüş, “Aynı şekilde Konya, Konya Şeker’in Seydibey tesisleri sayesinde şu anda patates tarımında şu anda Türkiye’de ikinci konuma gelmiş durumda. 2019 Tarım Bakanlığı verilerine göre Konya 600 bin ton patates üretimi ile Türkiye’nin en büyük ikinci patates üreticisi ili. Onun dışında sağladığı Seydibey’in sağladığı birçok fayda var. Seydibey 2008 yılında temeli atılıyor ve 2009 yılında üretime başlıyor. 70 bin ton donuk patates üretim kapasitesine sahip, 60 bin ton hammadde depolama kapasitesine sahip. 2008 yılında sektöre girdikten sonra iki yıl gibi kısa bir sürede sektörün lideri oluyor ve şu anda yüzde 25 pazar payıyla sektör liderliğini devam ettiriyor. Pratiko markasıyla global uluslararası birçok facefood zincirlerine ve marketlere de ürün tedarik eden, onların tedarikçisi olan bir işletme. Bunun dışında Seydibey 2013 yılında kapasitesini yüzde 125 artırarak ve Türkiye’deki ilk kaplamalı patates hattını da kurarak bu alanda bir ilki gerçekleştiriyor. 2011 yılında yine kıymık patateslerin milli ekonomiye kazandırılması için patates kroket hattımızı devreye aldık. 2018 yılında da patates kroket ve soğan hattımızı yüzde 150 büyüttük. 5 bin ton üretim kapasitesine sahip bu hat şu anda Türkiye’nin yine uluslararası restoranlarına marketlere ürün tedarik ediyor. Yine bu alanda da Türkiye’nin lideri bu tesis” dedi.

"Türkiye’nin ilk ve tek nişasta tesisidir"
Nişasta tesisini 2013 yılında devreye aldıklarını ifade eden Erman Gümüş, “Türkiye’nin ilk ve tek nişasta tesisidir. Buradaki amacımız; Türkiye 30 bin ton yurtdışından patates nişastası ithal ediyor. Aslında patates nişastası ithal ederek Avrupalı çiftçinin patatesini alıyoruz, Avrupalı çiftçiye kazandırıyoruz. 30 bin ton patates nişastasının karşılığı yaklaşık 200 bin ton hammadde patates. Türkiye patates üreten bir ülke. Türkiye’de dönem dönem de bu patatesin fiyatları yerlere düşüyor ve çiftçi mağdur oluyor. Konya Şeker, çiftçinin bu mağduriyetini engellemek için, sözleşmeli üretimi artırmak ve ithalatın önüne geçmek için bu tesisi kuruyor. 2019 yılında bu tesis Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 30’unu karşıladı. İnşallah devletimizin desteğiyle bu rakam çok daha üst noktalara çıkacak. Hedef tamamını karşılamak. Aynı zamanda bu nişasta tesisi Orta Doğu ve yakın coğrafyadaki tek nişasta tesisi olduğu için ilerleyen yıllarda Türkiye bölgesine patates nişastası ihraç edecek noktaya da gelebilir. 1 milyon tona yakın patates nişasta sektörü için Türkiye’de sadece sözleşmeli üretilebilir. Bu sayede hem üreticinin hem tüketicinin mağdur edilmesinin önüne geçilebilir” diye konuştu.

"Türkiye’nin ilk, dünyanın da sayılı sıfır atıkla çalışan entegre tesisi"
Tesis hakkında bilgi veren Erman Gümüş, "Bu tesis Türkiye’nin ilk, dünyanın da sayılı sıfır atıkla çalışan entegre tesisi. 2013’te devreye aldığımız biyogaz tesisini 2019 yılında elektrik tesisi haline çevirdik. Şu anda yıllık 80 bin ton katı atığı bu tesiste işliyoruz. Buradan 10 milyon metreküp gaz 19 milyon kilovat elektrik üretiyoruz. Ürettiğimiz 19 milyon kilovat elektrik Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinin yıllık aydınlatma ihtiyacını sağlayabilecek kapasitede. Bu tesis sadece Seydi Bey’in ve kampüsünün atıkların almıyor aynı zamanda Seydişehir ve Beyşehir bölgesindeki atıkları alıyoruz, bunları da ekonomiye kazandırıyoruz. Aynı zamanda Torku çatısı altındaki fabrikaların atıklarını da ekonomiye kazandırıyoruz. Bu bölgede ilerde kuracağımız organa mineral gübre tesisi sayesinde bunu bir üst noktaya taşıyacağız. Yaklaşık 3540 bin tonluk bir tesis kuracağız” ifadelerini kullandı.

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