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Halı yıkamacı cinayetinde sanığa iyi hal indirimi ile 25 yıl hapis

DHA

Halı yıkamacı cinayetinde sanığa iyi hal indirimi ile 25 yıl hapis


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, eşinin üzerine kayıtlı halı yıkama atölyesini işleten Yusuf Öztürk'ü (36) tabancayla vurarak öldüren Halil Ağralı (39) 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Olay, 28 Mayıs 2020'de, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi´ndeki halı yıkamacıda  meydana geldi. İş yerine gelen Halil Ağralı ile işletmeci Yusuf Öztürk arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ağralı, belinden çıkardığı tabancayla Öztürk'e peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağralı da ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Ağralı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Sanık Halil Ağralı'nın Konya 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Ağralı, duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı.
Ağralı, son savunmasında ''Yusuf´u öldürmek gibi bir kastım yoktu pişmanım'' dedi.  
Öldürülen Yusuf Öztürk'ün eşi Kübra Öztürk de, ''Şikayetimi devam ettiriyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum'' dedi. 
Mahkeme heyeti, Halil Ağralı'ya 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, mahkemedeki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 25 yıla indirdi. FOKOĞRAFLI  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-03-04 13:02:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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