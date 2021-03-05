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KTO Karatay Üniversitesi Merkez Kütüphanesi tüm okuyuculara kesintisiz hizmet veriyor

İHA

KTO Karatay Üniversitesi Merkez Kütüphanesi tüm okuyuculara kesintisiz hizmet veriyor

Son iki yıldır Konya’daki üniversite öğrencilerine, üniversite mezunlarına, üniversite adaylarına ve meslek sınavlarına hazırlananlara ev sahipliği yapan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, pandemi dönemi boyunca aldığı sıkı önlemlerle hijyenik çalışma ortamını koruyarak tüm okuyucuları ağırlamaya devam ediyor.
KTO Karatay Üniversitesi Merkez Kütüphanesi pandemi döneminde maske kullanımı, sosyal mesafe kuralları, dezenfekte işlemleri gibi tüm önlemlere titizlikle devam ediyor. Kendi öğrenci ve mezunlarının yanı sıra, dilekçe ile başvurulması halinde farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere, sınavlara hazırlanan adaylara ve kitapseverlere kapılarını açan Merkez Kütüphanesi, her gün 08.3020.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Alınan tedbirlerle 08.3011.00 saatleri arasında öğrenci ve okuyuculara ev sahipliği yapan kütüphanede, 11.0012.00 saatleri arasında temizlik ve havalandırma işlemleri yapılıyor. Bu işlemler, iki vardiya şeklinde devam ediyor.
Merkez Kütüphanesinden yararlanan üniversite öğrencileri, üniversite mezunları, üniversite adayları ve meslek sınavlarına hazırlananlar da kütüphanenin sağladığı imkan ve avantajlardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

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