Konya'da, araçta 4 kilo eroine 2 tutuklama

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, araçta 4 kilo 55 gram eroinle yakalanan U.B. (28) ve Ş.A. (45), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.K. (17) ise serbest bırakıldı.

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilerin kimliklerini belirleyen polisler, dün düzenlenen operasyonda, araç içinde 4 kilo 55 gram eroin ele geçirdi. Araçtaki D.K., U.B. ve Ş.A. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. U.B. ve Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.K. de serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun

2021-03-05 17:12:42



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